Filha de atriz confirmou a morte da mãe nas redes sociais uma semana após ela revelar ter sofrido um AVC.

Ana Lucia Menezes, dubladora na série “iCarly”, na novela “Rebelde” e no desenho “Peppa Pig”, morreu nesta terça-feira (20), aos 46 anos. Bia Menezes, filha da atriz, confirmou a morte da mãe nas redes sociais uma semana após ela ter sofrido um AVC.

“Esse texto estava preparado desde sexta, eu já sabia. Você não voltou pra mim. Mas voltou para sua casa. seu lar, sua morada ao lado do nosso Pai. E estou grata a Deus por isso, grata a Deus por te levar para os braços Dele, grata a Deus por fazer, não foi do nosso jeito, mas foi da maneira mais perfeita possível, como tudo que Ele faz. Você escreveu uma história aqui, e eu terei a obrigação de continuá-la porque sei que seria exatamente como você gostaria que eu fizesse. Você lutou até o último minuto, agora é hora de descansar e usufruir do que Deus preparou para Ti. Eu te amo e sempre te amarei, até a eternidade”, escreveu Bia Menezes.

Bia também usou a página oficial da mãe no Instagram para confirmar a morte. Dias antes, na mesma rede social, Ana Lucia Menezes gravou dois vídeos contando que passou mal em casa enquanto tomava banho.

“Fui tomar um banho, chamei minha filha. Achei que ia desmaiar. Pedi pra ela vir correndo. Senti uma dor de cabeça muito grande, como se tivesse estourado alguma coisa aqui. Fiquei quase três horas apagada”, contou Ana, que disse não se lembrar do desmaio.

“Creio que vai ficar tudo bem. Não estou enxergando muito bem, estou com a vista bem turva. Mas uma coisa de cada vez”, afirmou a dubladora.

Durante o período de internação na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, Ana foi submetida a uma cirurgia para a retirada do coágulo no cérebro. Trajetória

Ao longo dos 30 anos de carreira, Ana Lucia Menezes deu voz a diversos personagens. Na série “iCarly”, ela era responsável pela dublagem da personagem Sam Puckett.

Ana também dublou a atriz mexicana Maitê Perrone em diversos projetos, incluindo na novela “Rebelde”. Também dublou a atriz americana Amanda Seyfried nos filmes “Mamma Mia!” e “Mamma Mia! Here We Go Again”, e a personagem Rory na série “Gilmore Girls”.