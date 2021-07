Amigos destinam lacres para Santa Casa de Votuporanga

O estabelecimento “Bar e Mercearia Carvalho”, localizado no bairro do Café, promoveu uma ação totalmente do bem e que salva vidas. Uma campanha entre amigos, desenvolvida desde o começo do ano, arrecadou lacres de alumínio para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região Noroeste paulista.

Com o apoio da comunidade, foram destinadas milhares de lacres para o Hospital. A entrega da doação foi feita nesta quarta-feira (28/7) por Luiz Parolini e Jocelino Nogueira (conhecido como Japa). Eles agradeceram todos os envolvidos e enfatizaram o objetivo de incentivar mais pessoas na corrente do bem.

A Instituição comercializará estes lacres, revertendo em auxílio na manutenção dos atendimentos. Nosso muito obrigado!