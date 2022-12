Amigos de Valentim Gentil doam 45 mil copos descartáveis à Santa Casa

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Grupo promoveu campeonato de estilingue em novembro e recurso arrecadado foi direcionado para a colaboração.

Generosidade e solidariedade são características do grupo Amigos de Valentim Gentil. Há 15 anos, a turma promove eventos com renda para entidades, sendo que há seis anos as doações são direcionadas para a Santa Casa de Votuporanga, referência em média e alta complexidades para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.

Nesta sexta-feira (23.dez), representantes do grupo entregaram 45 mil copos descartáveis para o Hospital. Hilário Pedro Movio, Derli Rosa Teixeira e Donizete Souza de Oliveira estiveram presentes na Instituição e foram recebidos pelo diretor Adauto Mariola e pelo Rosemir Lopes (Milão), responsável pela Captação de Recursos.

Hilário explicou que, anualmente, eventos são realizados em prol de que precisa. No mês passado, os Amigos de Valentim Gentil organizaram um campeonato de estilingue, com aproximadamente 100 participantes. “O nosso objetivo foi arrecadar recursos para destinar doação para a Santa Casa”, contou.

Ele disse ainda que escolheu copo descartável por ser um material de alto consumo. “É um produto que vocês utilizam muito”, complementou. De acordo com levantamento da Controladoria da Instituição, 207.854 unidades são usadas por mês.

O voluntário falou de sua satisfação em colaborar. “Quando você ajuda o próximo, recebe em dobro. É uma alegria enorme, dá energia para resolver nossos problemas. A solidariedade traz paz”, destacou.

O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, agradeceu a contribuição. “Amigos de Valentim Gentil são pessoas voluntárias, altruístas que estão sempre pensando em fazer o bem. Sem dúvida, todo esse comprometimento beneficia diretamente nossos atendimentos, com mais humanização e qualidade”, concluiu.