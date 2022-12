AME Votuporanga entrega cartas para pacientes oncológicos

Colaboradores escreveram mensagens a próprio punho para os assistidos do Ambulatório de Oncologia da Santa Casa

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Votuporanga encerrou 2022 com muita empatia. A unidade entregou mensagens para os pacientes oncológicos da Santa Casa de Votuporanga nesta sexta-feira (23/12), por meio do projeto “Carta Amiga – Espalhe amor através das palavras”.

A iniciativa foi organizada pelo GTH – Grupo de Trabalho de Humanização dos ambulatórios Votuporanga e Jales. Por meio da ação, os colaboradores escreveram a próprio punho frases ou mensagens de apoio aos pacientes que passam por tratamento oncológico durante meses de outubro e novembro nas campanhas de prevenção ao câncer de mama e próstata (outubro rosa e novembro azul), respectivamente.

A coordenadora de Humanização do Ambulatório de Especialidades de Votuporanga, Priscila Sousa Costa Lima, explicou sobre a campanha. “Alcançamos 107 cartas de forma voluntária, que também serão entregues em Jales. São conteúdos positivos, de apoio, esperança, superação, empatia e coragem aos assistidos”, afirmou.

Priscila destacou que o objetivo era incentivar a empatia. “Quando explicamos o objetivo do projeto, notamos que as cartas apresentavam mensagens de encorajamento e fé, evidenciando que a proposta foi acolhida com carinho pelos profissionais”, complementou.

Ela contou que todos os setores do AME participaram. “Os colaboradores se dispuseram a escrever nos intervalos (na pausa do café), mesmo aqueles com agenda de atendimento apertada tiraram um tempinho para contribuir com a ação”, disse.

A também assistente social Camila Camargo Garcia Pontes foi uma das profissionais que aderiram a iniciativa. Ela escreveu duas cartas. “Foi uma experiência muito bacana. Gostei da proposta em promover acolhida aos pacientes oncológicos por meio da escrita e das palavras. Acredito que ações como esta transforma não só a o(a) receptor(a), mas também nós, profissionais”, destacou.

A gerente da unidade, Marilza Cardi, enalteceu o projeto. “Foi uma iniciativa humanizada de nosso grupo, que resgatou a escrita por meio de cartas em um mundo cada vez mais tecnológico. Mas foi com esse detalhe, de ser à mão, que transformou o gesto ainda mais único e repleto de significado e valor”, disse.

A enfermeira responsável pela Oncologia, Lilian Curti, agradeceu o AME. “Tratamento oncológico é um desafio, que quando compartilhado, se torna mais assertivo e mais acolhedor. Nossos pacientes renovaram suas forças, se sentiram valorizados, com as cartas. Agradecemos cada colaborador que, sem dúvidas, trouxe empatia para nosso Ambulatório”, finalizou.

