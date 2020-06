Álvares Florence e Sebastianópolis do Sul contra COVID-19

Municípios se dedicam a confeccionar máscaras para a Santa Casa de Votuporanga, referência no atendimento.

Dizem que a solidariedade é um ato de bondade com as pessoas. Tratar com importância a existência do outro é a essência desse ato. Em tempo de pandemia do novo Coronavírus, as demonstrações de generosidade e carinho ao próximo vem fazendo a diferença na Santa Casa de Votuporanga. Os profissionais do Hospital contam com máscaras confeccionadas por municípios da região no combate ao COVID-19.

Álvares Florence e Sebastianópolis do Sul são cidades atendidas pela Instituição. E diante de tamanha gratidão e reconhecimento à assistência, se organizaram para produzir equipamentos de proteção individual (EPI), se transformando em importantes parceiros na missão de salvar vidas!

O Hospital fornece os materiais e os municípios a mão de obra, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS). Somando as duas colaborações, são mais de 2 mil unidades, protegendo colaboradores e médicos da nova doença e possibilitando economia na compra de EPIs.

O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou o sentimento de solidariedade e união. “Em tempos de pandemia, atitudes como essa são o que nos move. Isso é muito positivo, nos mobiliza e estimula mesmo em tempos tão difíceis”, enfatizou.

Luiz Fernando agradeceu todos os envolvidos. “Nossa demanda por equipamentos de proteção individual cresce a cada dia. Mais de 17 mil máscaras foram utilizadas desde o nosso primeiro atendimento. Essa ajuda de Álvares Florence e de Sebastianópolis refletem em uma assistência com ainda mais qualidade e humanização”, complementou.

Um chamado

Sebastianópolis do Sul viu na pandemia a oportunidade de fazer o bem. Após uma grande distribuição de máscaras para idosos e centro de saúde da cidade, foi a vez de ajudar a Santa Casa de Votuporanga. “A equipe de Captação de Recursos entrou em contato conosco para falar sobre a demanda e perguntar da possibilidade de ajudarmos. Prontamente, aceitei o desafio. Tenho duas costureiras no Fundo Social, que se dedicam na causa”, contou a presidente da entidade, Lea Aparecida.

Ao todo, 862 unidades foram confeccionadas. “Me sinto muito satisfeita, feliz assim como as demais voluntárias. É um Hospital que está prontamente ajudando nossa cidade. Tive familiares e amigos internados na Santa Casa e nada mais justo essa retribuição neste momento tão difícil. Queremos continuar ajudando”, complementou.

Lea falou de sua motivação. “Gosto de realizar trabalho social e agora não foi diferente. É muito gratificante para nós podermos contribuir um pouco com profissionais da Instituição”, destacou.

Dedicação total

Uma ideia, linhas de costura e muita generosidade. A equipe do Fundo Social de Álvares Florence e voluntários se reúnem para a confecção de máscaras em tempos de Coronavírus. Já foram entregues 1.230 unidades para o Hospital votuporanguense, com a promessa de fabricação de mais 1.000.

Maristela Sales, presidente desta instituição, explicou a ação. “Estamos confeccionando estes equipamentos de proteção individual para atender a saúde, servidores e população de Álvares Florence. Entretanto, um voluntário da Santa Casa comentou da possibilidade de estendermos a ajuda também para o Hospital de Votuporanga, o que achei de grande valia”, disse.

Ela ressaltou a importância da colaboração. “A oportunidade de ser útil à Santa Casa nos deixou imensamente felizes. É um momento de cuidar do outro e de reconhecer a importância dos que o fazem também”, comentou.

Além deste auxílio, Álvares já destinou 160 máscaras caseiras. “Naquele montante, compramos tecido e fabricamos. Agora, estamos atendendo a demanda da Instituição, que nos fornece o material. É a nossa forma de agradecer ao atendimento que o município recebe com grande carinho”, complementou.

Os projetos aceitam doações de materiais ou valores para compra de material. Mais informações pelo telefone (17)3405-9133 – Setor de Captação de Recursos.