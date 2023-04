Alunos participam de oficinas na área da Fisioterapia Hospitalar

Oficinas de oxigenoterapia, ventilação não invasiva, aspiração endotraqueal e intubação orotraqueal foram desenvolvidas para exercitar a experiência prática

O curso de Fisioterapia da Unifev promoveu na última terça-feira (dia 11), a atividade de extensão “Pense Fisio: as quatro estações da fisioterapia hospitalar”, no Câmpus Centro.

Em um esquema de rodízio, alunos de todos os períodos do curso experienciaram temáticas que fazem parte do socorro ao paciente de emergência: oxigenoterapia, ventilação não invasiva, aspiração e intubação orotraqueal. O evento aconteceu por meio de oficinas que trabalharam as inovações em técnicas, procedimentos e conceitos próprios da área, com aulas teóricas e práticas ministradas por mestres e doutores da Instituição.

“A Pense Fisio tem o objetivo de desenvolver aptidões, habilidades e possibilitar novos conhecimentos para que, ao final da graduação, nossos alunos tenham condições de fazer uma escolha mais assertiva, e atuar com destaque no mercado de trabalho”, ressaltou a coordenadora do curso, Profa. Ma. Ana Paula Pelosi.

De acordo com ela, a escolha pela fisioterapia hospitalar como tema do projeto de extensão se deu pelo alto índice de empregabilidade, principalmente a partir do período de pandemia da Covid-19. “O mercado de trabalho para o fisioterapeuta tem se mostrado promissor e com perspectiva de sucesso, levando em conta a necessidade de sua atuação. Sendo assim, tornou-se necessária a atualização desses temas que envolvem a fisioterapia hospitalar”.