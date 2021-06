Entre os destaques, estão os ex-alunos Leonardo Araújo Caires Aguiar e Luísa Bandos Lourenço, e a estudante Melissa Garcia Tavares

Dois egressos do Colégio Unifev e uma aluna do Ensino Médio tiveram excelentes desempenhos em suas notas finais no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e em vestibulares de importantes universidade brasileiras. Entre as Instituições de Ensino Superior (IES) mais disputadas, estão a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Neste ano, os destaques são os ex-alunos Leonardo Araújo Caires Aguiar (11º lugar em Ciências Biológicas, na Unesp) e Luísa Bandos Lourenço (8º lugar em Imagem e Som, na UFSCar), que iniciarão suas jornadas no 2º semestre de 2021.

Com apenas 18 anos e apesar das dificuldades com adaptação no modelo de estudo remoto, o Léo, que também foi aprovado em 1º lugar na Licenciatura em Física, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – campus Votuporanga, vai realizar o sonho de cursar a graduação que sempre sonhou durante todo Ensino Médio: Ciências Biológicas, na Unesp.

“Me sinto muito feliz em ver que meus esforços e dedicação dos últimos anos foram recompensados. Sou muito grato, também, ao Colégio e aos professores, que sempre estiveram me apoiando e se esforçaram ao máximo, mesmo em um tempo incerto, nas aulas on-line, se adaptando assim como os alunos”, comemorou ele que já havia conquistado a bolsa O melhor estudante de Votuporanga para estudar no Colégio.

A dedicação da Luísa também é notável. Depois dos vestibulares de 2019, a vestibulanda analisou seus erros e maiores dificuldades e focou em estudar mais e melhorar seu desempenho. Os resultados foram sua aprovação em 3º lugar na graduação em Rádio, Televisão e Internet da Unesp e, 4º lugar, no curso de Publicidade e Propaganda da PUC.

“No Colégio, consegui passar por um momento tão difícil, que foi meu primeiro ano prestando vestibular para valer, com mais leveza. Por ter construído amizades tão fortes e vínculos tão bons com os professores, me senti acolhida e, assim, nunca me senti sozinha nos momentos difíceis e de estresse. Essa leveza foi fundamental para entender meus limites, meus verdadeiros interesses e ganhar confiança em mim mesma e nos meus estudos”, explicou.

Para a jovem Melissa Garcia Tavares, aluna 100% UNIFEV e estudante da 2ª série do Ensino Médio, a primeira experiência com o Enem foi muito positiva: sua nota foi de 940 na redação e 574 de média geral. O resultado motiva ainda mais na meta em prestar Medicina.

“Por estar ainda na 1a série, não tinha visto nem metade do que precisava e, devido à pandemia, foquei no que já sabia e podia aprender ‘sozinha’. Assim, quando fosse o vestibular oficial, eu teria domínio nessas matérias e na redação”, disse.

Para a coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, a alegria de ver o desempenho de todos é um orgulho para todos os docentes e colaboradores da Escola e um incentivo aos discentes. “Mesmo em tempos de pandemia, sabemos que a Educação é, e sempre será, um suspiro de alívio em meio aos dias difíceis que estamos vivendo”, finalizou.