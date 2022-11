Simultaneamente, ocorreram o XIII Congresso de Professores e o VI Congresso de Pós-Graduação

A Cidade Universitária recebeu, na noite desta terça-feira (dia 8), alunos e egressos do Centro Universitário de Votuporanga para apresentarem seus trabalhos no XVII UNIC – Congresso de Iniciação Científica da Unifev. Na ocasião, o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, realizou a abertura do evento dando as boas-vindas aos coordenadores e docentes da Instituição. Ele também agradeceu pela presença de todos e desejou um bom trabalho para a equipe.

“É um prazer participar de mais um congresso científico da Unifev. Essa é a oportunidade para os nossos alunos colocarem suas habilidades em prática e, ainda, receberem a certificação, que é um diferencial de valor em seus currículos”, destacou.

Simultaneamente ao UNIC, ocorreram o XIII Congresso de Professores e o VI Congresso de Pós-Graduação, direcionados aos docentes da Unifev e aos estudantes / ex-alunos de pós-graduação da Instituição, respectivamente.

Com grande adesão, os congressos contaram com a exposição de mais de 40 banners no pátio principal, além de apresentações orais em salas dos blocos 1, 2, 3 e 8. Ao todo, 201 trabalhos científicos foram inscritos para essa edição do UNIC. Segundo o coordenador do Núcleo de Pesquisa, Prof. Dr. Edson Roberto Bogas Garcia, os eventos são um incentivo da Instituição ao campo da pesquisa científica. “Planejamos e produzimos este dia durante todo o ano”, confessou.

“Os trabalhos desenvolvidos pelos participantes são uma fonte de conhecimento imensurável. Estimular essa formação é nosso dever como Instituição, que é referência quando o assunto é educação”, enfatizou o coordenador.

A aluna do curso de Direito Giovanna Alvarez trouxe para o Congresso o tema “Encarceramento seletivo da juventude negra brasileira” e comentou sobre a oportunidade de se usar espaços de pesquisa cientifica para fazer abordagens tão pertinentes à sociedade atual. “Além de me preparar para o TCC, acho que é a oportunidade ideal para expor ideias e assuntos importantes para toda a comunidade. Tenho certeza que essa participação no UNIC agrega e muito na minha formação”, disse.