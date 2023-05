Alunos do curso de Medicina vão para missão humanitária no Mato Grosso do Sul

Universitários estão arrecadando diversos itens para serem levados a Dourados; doações podem ser feitas até o dia 7 de julho Nove alunos do curso de Medicina da Unifev estarão presentes de 14 a 21 de julho na 12ª missão universitária Univida, em Dourados/MS. A ação tem o objetivo de reunir universitários voluntários de diversas Instituições de Ensino Superior (IES) para a promoção de ações de saúde e melhorias na qualidade de vida dos povos originários locais. O grupo da Unifev, sob a supervisão do docente da graduação Prof. Dr. Reinaldo Antonio de Carvalho, promoverá durante o voluntariado atendimentos e orientações de saúde, além de diversas atividades de apoio à comunidade. Para o participante Vinícius Bogaz Debortolli, do 4º período de Medicina, a ação possibilitará uma vivência prática importante para o currículo acadêmico de cada aluno participante. “Os povos originários de Dourados sofrem diversas violências, e essa realidade coloca em risco a vida e os direitos humanitários dessas pessoas. É muito gratificante poder usufruir dos conhecimentos aprendidos na sala de aula para ajudar o próximo. Essa experiência ultrapassa a minha formação acadêmica, amplia e desenvolve habilidades que serão incorporadas ao meu caráter, minha ética pessoal e profissional”, destacou. Campanha de arrecadações Em paralelo aos preparativos para a missão, os estudantes estão organizando uma campanha de arrecadação de alimentos, roupas, sapatos, cobertores e brinquedos para serem levados a Dourados. As doações podem ser realizadas até o dia 7 de julho. Os pontos de coleta estão localizados na portaria do Câmpus Centro e na coordenação do curso de Medicina. Outras informações podem ser obtidas na Central de Relacionamento, pelo WhatsApp (17) 3405-9990.