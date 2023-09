Alunos do Colégio Unifev produzem jornal cultural e livro de poesias

Atividades fizeram parte de uma parceria entre os docentes Prof. Me. André Teruya Eichemberg e Profa. Ma. Karina de Oliveira, nas disciplinas de artes e língua portuguesa, respectivamente

Os alunos dos 9os anos do Ensino Fundamental e das 1as e 2as séries do Ensino Médio do Colégio Unifev realizaram recentemente uma série de atividades que uniram as disciplinas de artes e língua portuguesa, ministradas pelos docentes Prof. Me. André Teruya Eichemberg e Profa. Ma. Karina de Oliveira, respectivamente.

Ao todo, 3 trabalhos foram desenvolvidos. O primeiro deles é uma nova edição da Caixa de Luz, projeto composto por fotografias produzidas pelos próprios estudantes e a feitura de poemas sobre uma imagem selecionada. As atividades foram impressas em miniatura e apresentadas em uma caixa de fósforo, utilizada como suporte.

“Esse trabalho da caixinha é disciplinar e nós conseguimos reunir técnicas de fotografia junto com uma linguagem poética. Essa é a segunda edição desse projeto, e basicamente comigo eles aprendem algumas técnicas de composição de fotografia como as variações de iluminação, e a partir daí nós saímos pelo câmpus atrás das melhores imagens e, com essa foto escolhida, eles partem para a aula da professora Karina, para desenvolverem um poema sobre aquele momento que eles registraram”, disse Eichemberg.

Dando sequência, o segundo projeto foi a edição do livro “Experimentos poéticos”. Nele, os alunos reuniram os poemas desenvolvidos para a Caixa de Luz e os colocaram na íntegra. “Alguns poemas ficaram maiores e nós decidimos publicá-los por completo nesse material. Além disso, também inserimos poemas coletivos que os alunos construíram ao longo dessas últimas aulas, para aprenderem um pouco sobre as técnicas e refletirem sobre a escrita criativa”, explicou Karina.

A outra atividade desenvolvida pelos docentes foi a elaboração do jornal Borboleta. Nele, os alunos trabalharam a linguagem jornalística, sob orientação de outros professores convidados que deram dicas de livros, filmes, dando embasamento teórico para os estudantes.

“Esse jornal é um projeto interdisciplinar em que os alunos são os protagonistas. Eles foram os responsáveis pela maioria das matérias presentes da edição, e o principal objetivo foi estimular a escrita e a reescrita de textos, novas habilidades que tentamos desenvolver durante esse projeto”, afirmou a docente.

Para a diretora do Colégio Unifev, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, esses aprendizados são conhecimentos que os alunos vão levar para a vida. “Nos tempos atuais, a escola vem buscando cada vez mais uma aprendizagem efetiva e contextualizada. Essa ideia de aliar a escrita com arte é excelente para desenvolver a criatividade dos nossos alunos e promover um ensino de qualidade além das paredes da sala de aula”, finalizou.