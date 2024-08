Alunos do Colégio Unifev homenageiam pais em manhã especial

Apresentações da Educação infantil e do Ensino fundamental I reuniram cerca de 800 pessoas no evento em referência ao Dia dos pais.

Os alunos do Colégio Unifev prepararam uma homenagem emocionante para seus pais, em uma manhã especial realizada no último sábado (03/08), no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária. Cerca de 800 pessoas estiveram presentes para celebrar a data.

As crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I encantaram aos pais com um repertório musical que apresentou canções, sob a orientação das professoras de música Madja Morais e Thais Pestana Ghidoni.

“Acreditamos que a educação é um trabalho em conjunto. Por isso, agradecemos a presença de todos os pais presentes, em mais um momento especial para todos nós. A nossa missão é oferecer o melhor aos nossos alunos e contar com o apoio das famílias é fundamental para alcançarmos esse objetivo”, ressaltou a diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes.

Glauco Ventura não esconde a emoção ao acompanhar as homenagens apresentadas pelos seus dois filhos, Augusto, estudante do Pré II e o Otávio, do 5º ano. “Um dia muito significativo para nós, pais, ter nossos pequenos em uma organização fantástica como a Unifev. Estar com nossos filhos, participando dessa programação com dança e canto, nos emociona e enche o coração de alegria. E o melhor de tudo é isso, o abraço, aquele ‘eu te amo’ no pé do ouvido, ver nossos filhos saudáveis, se divertindo e sorrindo. Não há presente maior que este para um pai neste dia”.

Os homenageados do dia, após assistirem às apresentações de seus filhos, foram agraciados com mimos ao final do evento.

As fotos da celebração do Dia dos pais do Colégio Unifev podem ser acessadas no Flickr.