Alunos de Agronomia fazem manutenção na horta do Asilo São Vicente de Paulo

Atividade foi realizada no último sábado pelos estudantes dos sétimos e nonos períodos do curso, que também fizeram a doação de diversas mudas

Os alunos do curso de Agronomia da Unifev realizaram no último sábado (dia 15) uma ação social no Asilo São Vicente de Paulo, em Votuporanga. Os estudantes dos 7os e 9os períodos da graduação fizeram a manutenção da horta e plantaram novas mudas de rúcula, beterraba, cenoura, alface, tomate, berinjela e pimenta.

As mudas foram produzidas pelos próprios alunos na disciplina de Olericultura, ministrada pela Profa. Dra. Laís Naiara Honorato Monteiro. Além disso, os estudantes também realizaram podas em bananeiras, goiabeiras e limoeiro.

Segundo a coordenadora do curso, Profa. Ma. Mariane Aparecida Barbará, é importante esse envolvimento dos alunos com as causas sociais, pois reflete o compromisso que a Instituição possui com as entidades assistenciais.

“Sempre realizamos ações que envolvem os estudantes com a sociedade. É fundamental que além de bons profissionais, nós também nos preocupemos em colocar bons cidadãos dentro da comunidade”, finalizou.