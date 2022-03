Alunos da escola SAB entregam projeto em mãos ao prefeito Jorge Seba

Estudantes do 8.º ano C elaboraram projeto de lei com foco no meio ambiente; encontro possibilitou maior proximidade com o Poder Executivo

O prefeito Jorge Seba cumpriu uma agenda especial neste início da semana quando esteve na Escola Estadual “Prof.ª Sarah Arnoldi Barbosa”, onde recebeu dos alunos do 8.º ano C um projeto que visa contribuir com a administração municipal, na área do meio ambiente.

O professor de Ciências, Thiago Iani Costa Ramos, explicou que os alunos fizeram uma ampla pesquisa sobre o meio ambiente em Votuporanga e decidiram sugerir ao prefeito como melhorar ainda mais o respectivo setor. Thiago entrou em contato com o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, que não pensou duas vezes em aproximar os alunos do Poder Executivo.

“Levar o prefeito até uma sala de aula, onde ele pode ouvir os estudantes e suas ideias de como melhorar a nossa cidade, é uma grande oportunidade de aproximar o poder público da juventude”, falou o secretário.

O projeto apresentado pelos alunos recebeu o título de “Plante uma árvore”, que tem como objetivo estimular munícipes, associações de moradores, organizações não governamentais (ONG’s) e empresas estabelecidas no município a se tornarem agentes ativos no processo de arborização urbana e, assim, futuramente, aumentar o número e a qualidade dos espaços verdes, contribuindo desta forma para o alcance das metas do Programa Município Verde e Azul.

Visando incentivar a arborização no município de Votuporanga, no primeiro ano de sua implantação, cada logradouro que plantar uma árvore poderá ter descontado 10% de seu IPTU anual no próximo ano.

O prefeito Jorge Seba adiantou que irá estudar o projeto e adequar a iniciativa dos jovens no que tange as leis municipais. Ele aproveitou o momento para elogiar o projeto dos alunos que visa o bem comum para com a sociedade. “A ideia de vocês foi construída através de conhecimento e experiências educacionais. Ela vem

fortalecer, ainda mais, a contribuição social para nossa administração”, disse.

A visita foi acompanhada também pela primeira-dama Rose Seba, pela supervisora de ensino Célia Aparecida Barbizani; pela diretora da escola, Isabel Cristina Bertolo; pela professora coordenadora geral, Viviani Rodrigues Rodante; e por Neiva Collaço, membro da Diretoria Regional de Ensino.