Dunamis Moviment é um dos maiores movimentos cristão do país; encontros são realizado na Cidade Universitária

Com apenas 21 anos de idade, a estudante do curso de Direito da UNIFEV Érica Clemente já é integrante e líder de um dos maiores movimentos cristão do Brasil e do mundo: o Dunamis Moviment. A universitária trouxe para a Instituição o projeto de missões universitárias Pockets, um encontro religioso multidenominacional.

Membra do Dunamis desde agosto de 2021, Érica apaixonou-se pela iniciativa ao participar de um evento com mais de 200 jovens que realizam o trabalho em todo o país. “Ao ver o quanto eles estavam acrescentando para seu campus universitários, decidi iniciar o processo aqui na Unifev. Realizei um curso, passei em uma entrevista e tive autorização de meu líder local, entre outras etapas”, explicou.

Com o início do Pockets em maio deste ano, a sala ecumênica da Cidade Universitária foi reaberta após dois anos fechada, devido às medidas protetivas em relação à Covid-19. Novamente, o espaço está sendo ocupado, desta vez, com o objetivo de formar os profissionais que atuarão em todas as esferas sociais.

“Nós acreditamos que os futuros líderes da sociedade estão dentro das universidades, por isso nos encontramos semanalmente para promover a transformação através da pregação do evangelho, capacitando jovens a se destacarem no mercado de trabalho e na sociedade. Além disso, somos um braço de apoio para a UNIFEV, com ações pautadas na integridade; honestidade e serviço à comunidade”, destacou.

O movimento está presente nas redes sociais e pode ser acompanhado pelo Instagram @pockets.unifev.

SERVIÇO

Dia: Quartas-feiras

Horário: A partir das 21 horas

Local: Bloco 2, sala 12-A (lado esquerdo da praça de alimentação)