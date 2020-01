Alerta: Votuporanga chega a 591 casos positivos de dengue em 2020

Outros 1.976 casos da doença estão em investigação na cidade.

Votuporanga/SP chegou a 591 casos positivos de dengue em 2020. Outros 1.976 casos estão em investigação. A cidade enfrenta epidemia da doença e tem feito ações para orientar a população e combater o crescente número de casos.

Segundo a Secretaria da Saúde de Votuporanga, ações de bloqueios nas residências foram intensificados com o aumento de casos positivos da doença. Para se ter uma ideia do aumento do número de casos, na última atualização feita pela pasta a cidade estava com 220 casos positivos da doença. Agora, o número saltou para 591 casos.

No ano passado, Votuporanga registrou seis mil casos positivos de dengue e um homem morreu vítima da doença. Outras cidades da região também estão em alerta para surto da doença. Em Catanduva, por exemplo, já são 144 casos confirmados nos primeiros 24 dias do ano.

Por meio de nota, a Prefeitura de Votuporanga informou que intensificou as visitas feitas pela Vigilância Sanitária aos pontos estratégicos – acumuladores, ferros velhos, borracharias e ecopontos. Mutirões de limpeza intersetorial também estão sendo realizados.

Além disso, segundo a pasta, ações educativas estão sendo realizadas em lugares públicas e foi ampliada a capacidade de atendimento para hidratação nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Votuporanga. Um médico foi contratado especialmente para acompanhar os casos de dengue da cidade.

Em Rio Preto, o número de casos da doença deve ser divulgado na próxima sexta-feira (31). Em janeiro do ano passado, a cidade registrou 303 casos positivos.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br / Rone Carvalho