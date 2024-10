Alerta meteorológico: interior de São Paulo deve ter maior volume de chuva do estado

O Estado de São Paulo deve ter chuvas e ventos intensos entre sexta-feira (18) e domingo (20) em todas as regiões, alerta alerto meteorológico emitido nesta quarta-feira (16) pela Defesa Civil. A atenção especial é para cidades do interior. Os maiores volumes pluviométricos são esperados para as regiões da Serra da Mantiqueira, Campinas, Sorocaba, Araçatuba, São José do Rio Preto, Bauru, Araraquara, Franca, Barretos e Ribeirão Preto. De acordo com a Defesa Civil, os índices previstos são de 200 milímetros para essas áreas.

Os grandes volumes de água vêm acompanhados de rajadas de vento que podem chegar a mais 60 km/h e granizo.

A condição meteorológica traz riscos de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, inundações e ocorrências relacionadas a descargas elétricas, vento forte e granizo.“É importante que as pessoas se atentem aos alertas e tenham a percepção de risco em caso de chuva e ventos fortes. Evite áreas abertas, encostas, tome cuidado com quedas de árvores e busque abrigo e local seguro”, afirma o Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira.

Previsão de chuva em todo o Estado

Confira a previsão para os acumulados de chuva por região:

Região Metropolitana: 95 mm

Vale do Ribeira e Itapeva: 60 mm

Presidente Prudente: 90 mm

Baixada Santista e Vale do Paraíba: 100 mm

Litoral Norte: 150 mm

Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Serra da Mantiqueira: 200 mm

Apagão na Região Metropolitana de São Paulo

Uma chuva com fortes ventos causou mortes, derrubou árvores e deixou boa parte da Região Metropolitana de São Paulo sem fornecimento de energia elétrica na sexta-feira (11). O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou nesta quarta-feira (16) medida cautelar solicitando que a empresa Enel dê acesso às informações de seu centro de controle operacional à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp). A medida ocorre após pedido feito pelo Governo de São Paulo em conjunto com outras 16 prefeituras da Região Metropolitana de São Paulo em reunião nesta terça-feira (15), no Palácio dos Bandeirantes.

Já se cadastrou para receber SMS sobre riscos de desastre?

A Defesa Civil de São Paulo envia mensagem (SMS) diretamente para os cidadãos. Qualquer pessoa pode se cadastrar, de forma gratuita, para receber alertas de risco de desastres naturais, por mensagens de texto (SMS) ou Whatsapp, em seu celular.

Como funciona:

Para receber alertas da Defesa Civil, envie um SMS com o CEP da região para o número 40199 ou cadastre-se no WhatsApp, iniciando uma interação com o número (61) 2034-4611.