Segundo a Defesa Civil, entre os dias 29 de dezembro e 2 de janeiro, precipitação de até 120 milímetros pode atingir região

As fortes chuvas que provocaram estragos na Bahia estão se deslocando para a região Sudeste e devem atingir o Noroeste Paulista até a próxima sexta-feira, 31, segundo os meteorologistas. A previsão é que a região de Rio Preto tenha até 120 milímetros de precipitação, entre quarta-feira, dia 29, e o próximo domingo, dia 2 de janeiro.

Além da região de Rio Preto, a chuva intensa também deve atingir outras regiões de São Paulo, e os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e parte de Goiás e do Mato Grosso do Sul.

Nessa quinta-feira, 30, a máxima não deve passar dos 27 graus, em Rio Preto, com mínima de 20 graus. Já na sexta-feira, existe grande probabilidade da virada do ano seja acompanhada de temporais, com máxima de 27 graus e mínima de 21 graus.

