Alerta: acidentes com pipas aumentam 23% e Elektro reforça orientações

A Neoenergia Elektro, companhia responsável pela distribuição de energia elétrica em Votuporanga, disparou um alerta ontem informando sobre o aumento nos acidentes envolvendo pipas e redes elétricas durante as férias escolares. De acordo com a empresa, só no primeiro semestre deste ano foram registradas 274 ocorrências do tipo nas cidades atendidas por ela, um aumento de 23,42% em relação ao mesmo período do ano passado.

Uma das brincadeiras mais comuns durante as férias escolares é empinar pipas. Considerada inofensiva, ela pode apresentar sérios riscos quando realizada em locais inadequados e, principalmente, perto da rede condutora de eletricidade.

Para garantir que a diversão de crianças, adolescentes e até mesmo adultos não resulte em acidentes, a distribuidora reforça constantemente orientações de segurança.

“É indispensável que os pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes tenham em mente que as pipas jamais poderão ser soltas nas proximidades de redes elétricas. Elas podem representar um risco em potencial para a ocorrência de acidentes graves. O ideal é que sejam escolhidas áreas abertas, de preferência em praias, longe dos postes e cabos elétricos. Caso essa pipa se enrosque na fiação, jamais tente puxá-la. Acione a concessionária de energia ou o Corpo de Bombeiros para proceder com a retirada com segurança”, afirma Guilherme Mafra, gerente de Segurança e Saúde da Elektro.

O perigo de empinar pipa em lugares indevidos se dá quando a linha enrosca em postes, transformadores e nos cabos elétricos, podendo provocar curtos-circuitos e causar a interrupção do fornecimento de energia. A brincadeira deve acontecer sempre em lugares abertos e sem rede elétrica por perto, como parques, praças, campos de futebol e áreas afastadas dos centros urbanos.

A empresa também destaca que é proibido entrar em subestações de energia. O acesso a esses locais é restrito e extremamente perigoso.

Legenda: Mais de 270 acidentes envolvendo pipas e a rede elétrica já foram registrados neste ano, e a Elektro reforçou as orientações

Foto: Reprodução

Dicas para prevenir acidentes com pipas

– Nunca use fios metálicos nem papel laminado para confeccionar a pipa. Eles são condutores de energia e podem causar choques elétricos fatais;

– Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, nunca tente retirá-las;

– Não use cerol ou linha chilena. Além do risco de ferir ou mesmo matar, esses materiais costumam cortar os fios;

– Não jogue objetos na rede de energia elétrica, como arames, correntes e cabos de aço, além de causar interrupções no fornecimento, há grande risco de provocar acidentes;

– Não solte pipas em dias de chuva ou vento muito forte. Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente;

– Atenção com motos e bicicletas. A linha pode ser perigosa para quem dirige esses veículos.

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br