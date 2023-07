O Helicóptero Águia da Polícia Militar de Rio Preto serviu de apoio às equipes de patrulha da PM de Novo Horizonte, Catanduva e outras cidades da região, na captura do suspeito de matar um homem na manhã desta terça-feira (11), em Votuporanga. A vítima foi encontrada morta, com sinais de violência, dentro da casa em que morava, no bairro Pozzobon.