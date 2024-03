Cetesb orientou para que as pessoas não entrem nem utilizem a água e disse que mantém a fiscalização dentro de uma cronograma

“De uns cinco anos para cá está assim. Estou até indo embora, dá um mau cheiro que faz mal. Essa situação atrapalha tudo, no feriado prolongado o pessoal não vem mais para cá. Só nós somos teimosos, pegamos barco e vamos para o meio do rio pegar peixe, mas aqui no condomínio está feio demais”, afirma o aposentado Fausto Urives.

De acordo com a ecóloga Adriana de Castro, com o sol e calor ocorre a floração de alguns microrganismos da água que, por apresentar nutrientes, ocorrem as alterações na coloração.

“As cianobactérias ocorrem naturalmente em ambiente aquático. Em condições ideais de incidência solar e alta temperatura, ocorre um fenômeno chamado floração, quando as cianobactérias se reproduzem em grandes florações, dando tom esverdeado às águas”, explica.