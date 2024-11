Atividade realizará a implantação, o plantio e a colheita de hortaliças no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Leste, do bairro São Damião, até 18 de dezembro

No dia 19 de outubro, foi dado início ao projeto “Verde no Muro – Hortaliças no Cras”, uma iniciativa do curso de Agronomia da Unifev, em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Leste, situado no bairro São Damião, em Votuporanga. A ação, que abrange as etapas de implantação, cultivo e colheita de hortaliças, terá duração até 18 de dezembro.

A Profa. Dra. Laís Naiara Honorato Monteiro, docente responsável pela atividade, explicou que o objetivo da horta vertical é aproximar os alunos de Agronomia da comunidade e incentivar a produção de alimentos saudáveis. “Os atendidos pelo Cras Leste aprenderão as técnicas de cultivo e as colocarão em prática, podendo depois replicá-las em casa, produzindo hortas caseiras e melhorando a alimentação das suas famílias, com acesso a alimentos frescos e de qualidade”, destacou.

De acordo com o coordenador em exercício do curso de Agronomia, Prof. Me. Fernando Galoro Delavale, durante o projeto serão desenvolvidas atividades práticas que aliam educação ambiental, sustentabilidade e inclusão social. “Os alunos desenvolverão hortas verticais com garrafas PET. Essa prática promove a conscientização sobre a reutilização de materiais recicláveis, ao mesmo tempo que torna acessível a prática do cultivo de hortaliças em espaços urbanos limitados. A parceria com o Cras reforça o compromisso da Unifev com a comunidade”, finalizou.