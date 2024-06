Agente Marcos Tito inaugura turnê de palestras pelo estado de SP

O agente votuporanguense Marcos Tito seguirá levando sua história de superação e inspiração pelo estado de São Paulo. Depois do sucesso do seu livro Os 10 Mandamentos do Futebol, o presidente da renomada MGS Sports agora apresentará suas lições de vida em formato de palestras.

A primeira palestra será ministrada na cidade de Mira Estrela, no interior do estado, já no dia 28 deste mês. Em breve, o empresário e sua equipe divulgarão a sequência dos locais por onde Marcos Tito passará deixando sua mensagem a jovens atletas e seus familiares, mas já é possível antecipar que será realizada uma edição especial na cidade de Votuporanga, sua cidade natal e palco onde tudo começou para o agente em sua vida profissional.

Com o sonho frustrado de se tornar jogador de futebol, Marcos Tito nunca desistiu do sonho de trabalhar com o esporte. De família humilde, o hoje agente de atletas descobriu seu talento com a captação de jovens atletas e investiu nessa área de atuação. Depois de trabalhar com importantes empresários e em grandes empresas do ramo, Tito hoje é presidente da MGS Sports e um dos principais especialistas do país na captação, trabalhando com grandes atletas no Brasil e no exterior.

“É mais um passo muito importante que eu dou no sentido de poder inspirar e levar uma mensagem de persistência a todos que buscam um sonho, seja no esporte ou em outra área da vida. Espero que minha história possa tocar o coração das pessoas e de alguma forma incentiva-las a não desistir jamais”, disse o agente.