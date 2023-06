Advogado pede esclarecimento a Universidade Brasil sobre internato

O advogado Álvaro Henrique Dias Moreira Junior protocolou nesta quarta-feira, dia 14, ofício solicitando informações do Departamento Jurídico da Universidade Brasil em Fernandópolis, estendendo a reitora Bárbara Izabela Costa, sobre a situação do internato do curso de Medicina e que os fato sejam esclarecidos com maior transparência possível. Ele representa os Discentes dos 9º e 10º Semestres do curso;

De acordo com o profissional, Foi verificado que o curso segue em desacordo com seu próprio Plano Pedagógico, bem como Regimento Interno da Universidade, nos quais constam informações a respeito da existência de convênios com instituições de saúde e hospitais, o que não condiz com a realidade dos fatos.

Álvaro questionou que o estágio obrigatório do curso de medicina, Internato, obrigatoriamente deve ser realizado, em até 75%, em instituições instaladas na região do campus, o que não acontece desde 2021, quando encerrado o convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis.

Atualmente, o curso mantém 93 vagas de estágio em estabelecimentos de atenção à saúde básica, conforme contrato entabulado entre Universidade e Prefeitura, no entanto, segundo Nota Oficial da própria IES, somente essas vagas serão mantidas no segundo semestre de 2023, impossibilitando os ingressantes do internato nesse momento de permanecerem na cidade de Fernandópolis, o que, além dos evidentes prejuízos econômicos e sociais ao Município, afeta diretamente o aprendizado desses alunos, que são remetidos a cidades desconhecidas, distantes e sem a menor infraestrutura para recebê-los, como ocorreu no caso do Município de Mirandópolis – SP, até o momento, sem hospital para a realização de atividades práticas pelos futuros médicos.

Também foi averiguado que a Universidade Brasil realizou a aplicação de prova para ingresso no internato no segundo semestre de 2023, para a qual não houve a publicação de edital, conteúdo, número de questões, ou ainda apresentação dos possíveis campos de estágio nas localidades a serem definidas.

De acordo com relatos dos alunos, a prova apresentava questões copiadas do chamado “Teste de Progresso” aplicado pela Universidade em 2022, o que beneficiou alguns discentes em detrimento dos demais.

Segundo ele, a Universidade não se manifestou até o momento a respeito do Edital da avaliação ou da efetiva infraestrutura das localidades de estágio, bem como sobre as alegações de falta de pagamento de preceptores.

Nesse sentido, o Ofício, enviado pelo Advogado Álvaro Dias em representação aos discentes do curso, segue direcionado à Comissão do Internato e Reitoria, a fim de obter respostas para os alunos que pretendem permanecer na Universidade.