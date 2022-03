“Considera a vida sagrada. Não defende o direito de morrer, não pretende abrir mão de sua vida e nem pretende tornar-se mártir. Não é contra a medicina. Procura tratamento médico sempre que necessário. Por isso procurou um hospital, fez exames, foi internado, fez uso da medicação prescrita, sempre visando preservar a sua vida”, consta na contestação da ação. “Aceita vacinas, não fuma, não usa drogas ilícitas, não abusa do álcool e não pratica aborto. Não crê nas chamadas ‘curas pela fé’.”

De acordo com a defesa do idoso, estas são decisões de natureza íntima e pessoal, “uma escolha existencial legítima baseada em crenças religiosas que não podem ser questionadas por outros”. De acordo com o hospital, a não realização do procedimento, vai agravar a evolução da doença e levá-lo a morte.