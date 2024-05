Encontro promovido pelo programa Uniestágio contará com a participação da egressa Laura de Lima Buosi; inscrições já estão abertas no site

A Unifev, por meio do programa Uniestágio, abriu as inscrições para 2° Encontro de Carreiras e Empregabilidade. O evento será realizado no auditório da Cidade Universitária, no dia 25 de maio, às 8 horas, e terá como tema principal as adversidades do mercado de trabalho.

Gratuito e aberto ao público externo, o objetivo do encontro é trazer novas perspectivas para que os alunos possam crescer profissionalmente e se destacar em suas respectivas profissões.

Na oportunidade, a egressa do curso de psicologia Laura de Lima Buosi palestrará sobre a evolução do mercado de trabalho, a importância do autoconhecimento e da identificação de objetivos entre outros tópicos essenciais para entrevistas de estágio e emprego.

Segundo o coordenador do Uniestágio, Prof. Esp. Rafael Gregui, a capacitação desenvolverá novas aptidões e habilidades que permitem aos jovens destacarem-se em entrevistas.

As inscrições devem ser feitas pelo link unifev.edu.br/2encontrocarreiras até o dia 15 de maio.