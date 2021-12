Adolescente vendia drogas perto de campo de futebol em Votuporanga

Um adolescente traficante foi flagrado pela Polícia Militar com drogas, dinheiro, balanças digitais e outros objetos utilizados no tráfico.

Ele foi avistado durante patrulhamento da equipe CHARLIE 16318 e já era de conhecimento que ele estava fornecendo os entorpecentes perto de um campinho de futebol do bairro Pro-Povo.

Como já era conhecido nos meios policiais, foi abordado com apoio da equipe CGP. Com ele havia porções de crack e maconha, além de dinheiro obtido com o ‘negócio’. Na fiscalização em uma mata nas proximidades, os policiais localizaram mais drogas iguais as que estavam com o infrator.

Havia ainda dezenas de ‘pinos’ plásticos vazios e material para preparo e embalagens das porções. Ele foi levado à Central de Flagrantes, onde as drogas foram apreendidas e o menor qualificado para responder junto à Vara da Infância e Juventude do Fórum, sendo liberado na responsabilidade da mãe.

