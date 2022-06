Um vídeo mostra o momento em que o policial começa a cavar e encontra um saco. A mãe, o pai e o irmão estavam na casa no momento. O corpo de Geovana foi encontrado dentro de um saco amarrado, enterrado no quarto do irmão.

Após encontrarem o corpo, o pai de Geovana confessou o crime e foi preso. Ele disse que antes de relatar o sumiço, na verdade, teve uma discussão com ela. De acordo com a polícia, o homem disse que havia feito uso de cocaína e que, alterado, estrangulou a jovem após uma briga.

O irmão da jovem, que dormia no quarto em que ela foi encontrada, também foi preso. De acordo com a polícia, há a suspeita de que ele tenha ajudado na ocultação do cadáver.

À polícia, o jovem de 20 anos contou que no dia em que o pai relatou o sumiço, ele fazia uma obra em seu quarto alegando que seria necessária uma pilastra no local – ele é pedreiro. Após isso, ele deixou o imóvel e quando voltou, percebeu que o chão estava irregular, mas sem a pilastra, no entanto não suspeitou do pai.

Os dois foram presos em flagrante, passaram por audiência de custódia neste sábado (11) que decidiu pela prisão preventiva deles.

O que falta a polícia saber?

Após a prisão, o pai e o filho não foram interrogados. A polícia quer ouvi-los para entender a versão de discussão do pai. Além disso, a polícia quer esclarecer a participação do irmão no crime.