Adolescente morre após acidente de moto e tem órgãos doados

A Santa Casa de Araçatuba realizou na madrugada desta segunda-feira (04) a primeira captação de órgãos para transplantes de 2021. O doador foi o adolescente Moisés Camanho, de 14 anos, que teve morte cerebral conformada às 19h19 do sábado (02).

O adolescente estava internado desde o dia 25 de dezembro, após se envolver em um acidente de moto em uma estrada em Alto Alegre. O boletim de ocorrência comunicando o óbito foi registrado pelo pai dele, um agricultor, de 47 anos.

De acordo com ele, o garoto conduzia uma moto Titan, sem placa, usada apenas para locomoção dentro da propriedade onde a família reside, por uma estrada e tendo na garupa a namorada do irmão. Ambos estavam sem capacetes quando, por motivos ainda não esclarecidos, Camanho perdeu o controle da direção, chocando-se no palanque de uma cerca e batendo a cabeça.

A jovem teve ferimentos pelo corpo e foi até o sítio, que fica no bairro Ribeirão Grande, buscar ajuda. O adolescente, segundo o pai, estava consciente, mas não conseguia falar o que ocorreu. Ele foi levado ao hospital de Alto Alegre e, após receber os primeiros atendimentos médicos, foi encaminhado Pronto-Socorro de Penápolis.

NA UTI

Devido à gravidade do caso, o adolescente foi encaminhado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Araçatuba, com diagnóstico de traumatismo cranioencefálico e em estado grave. Ele onde passou por cirurgia, mas não resistiu e veio a óbito. Ainda segundo o agricultor, o filho era doador de órgãos e tinha o costume de andar de moto pela propriedade.

O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passou por exame necroscópico e liberado aos familiares para velório e sepultamento. A escola estadual Expedicionário Diogo Garcia Martins, onde a vítima estudava, manifestou pesar pelas redes sociais. A Polícia Civil instaurará inquérito para apurar o caso.

A CAPTAÇÃO

De acordo com a assessoria de imprensa da Santa Casa de Araçatuba, a captação dos órgãos do adolescente terminou no final da madrugada desta segunda-feira. Foram coletados fígado, válvulas cardíacas, rins e córneas pela equipe do Hospital de Base de São José do Rio Preto e serão direcionados pela Central de Órgãos a pacientes compatíveis que estão na fila de espera, num total de cinco pessoas.

O aproveitamento das válvulas do coração captadas beneficiará até quatro pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. Trata-se de uma nova modalidade realizada através de uma parceria entre o Hospital de Base de São José do Rio Preto e o Banco de Tecidos Humanos de Curitiba.