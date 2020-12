Adolescente de 14 anos é morto a tiros em Rio Preto

S. J. do Rio Preto – Um adolescente de 14 anos foi assassinado no final da noite deste domingo (29) com dois tiros, no bairro Vila Toninho, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 22 horas Vinicius Eduardo Melo Queiroz foi socorrido por populares que o levaram até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Toninho.

A Polícia Militar foi acionada pela equipe médica da unidade de saúde, que constatou o óbito, logo em seguida. Os policiais militares foram informados que as testemunhas deixaram o adolescente para receber atendimento médico, mas não disseram onde o crime teria ocorrido.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes e será investigado pela Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais).

DHoje Interior