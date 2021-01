Adilson Segura solicita ao Deputado Estadual Carlão Pignatari cinco novas salas de aula para a ‘Cícero Usberti’

Nesta quarta-feira (20/1), o Prefeito Adilson Segura esteve com o Deputado Estadual Carlão Pignatari para solicitar a construção de cinco novas salas de aula na Escola Estadual ‘Cícero Usberti em Valentim Gentil.

A solicitação tem o objetivo de garantir mais comodidade aos estudantes, visto o crescimento de Valentim Gentil nos últimos anos.

O Prefeito Adilson Segura agradeceu o apoio recebido do Deputado Carlão Pignatari, que é líder do governo na Assembleia Legislativa. “Agradecemos ao Carlão por, em todos esses anos, destinar recursos para a nossa cidade. Esta é mais uma solicitação que fazemos em busca de melhorias para os nossos alunos, garantindo assim uma melhora no ensino-aprendizagem”, destacou Adilson.

OUTRO PEDIDO

Ainda durante a reunião, o Prefeito Adilson Segura solicitou ao Deputado, recursos para pavimentação de vicinal que liga Valentim Gentil a Meridiano. A Prefeita da cidade vizinha, Márcia Adriano, participou da reunião.

“Unimos forças para solicitar melhorias para a nossa região. Além de trazer mais conforto para os usuários da via, melhorará também o escoamento agrícola”, explicou o prefeito.