ACV realiza assembleia para eleição de nova diretoria

O empresário Glauco Fernando Ventura da Costa encabeça a chapa única para o mandato 2022/2023

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV convida comerciantes e imprensa para acompanhar nesta quinta-feira (30/6), a partir das 8h30, a assembleia de eleição da nova diretoria e dos novos conselhos consultivo e fiscal para o mandato de julho de 2022 a junho de 2023.

Será apresentada a chapa única com o nome do empresário Glauco Fernando Ventura da Costa para presidente. Na mesma oportunidade, a atual diretoria comandada por Carlos Eduardo Ramalho Matta colocará para discussão e votação o relatório de contas da gestão 2021/2022.

Glauco é um jovem empresário, da Angra Som, e filho de Sebastião Ventura da Costa Filho, que presidiu a ACV de 2004 a 2005. Ele é o representante da chapa, que tem o apoio da diretoria. A transmissão do cargo para a posse está prevista para final de julho.

A Assembleia será no auditório da ACV, que fica no edifício da rua Mato Grosso, 3545, esquina com a rua Pernambuco.