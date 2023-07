Conforme a prática usual, as lojas em Votuporanga terão horário de funcionamento estendido neste sábado, 8 de julho. Essa é uma iniciativa da Associação Comercial de Votuporanga (ACV) que ocorre no segundo sábado de cada mês, visando impulsionar as vendas e reforçar a união entre os comerciantes locais. O horário ampliado será das 9h às 18h.

Além disso, durante todo o ano, a ACV realiza campanhas promocionais e eventos especiais, como o Liquida Votu e celebrações de datas comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal. Tais ações têm como objetivo dinamizar o comércio local.

Os associados da ACV têm acesso a diversos recursos de marketing personalizados, que incluem mala direta, campanhas de e-mail marketing, espaço no site da associação e patrocínio em materiais promocionais do grupo. Através do canal interno da associação, empresas e colaboradores podem usufruir de descontos especiais em várias áreas.

A ACV está organizando uma grande festa para o próximo dia 16 de julho, domingo, em homenagem ao Dia do Comerciante. O evento será marcado por um almoço de confraternização no Clube dos 40, com ingressos limitados disponíveis ao custo de R$ 60 por pessoa. O menu do dia incluirá porco à paraguaia com acompanhamentos. Vale destacar que as empresas que adquirirem cinco ingressos ou mais terão o logo da sua empresa exibido em um telão durante a comemoração. Rony Paz/votumais