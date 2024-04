ACV e Cantoia lançam campanha com R$ 25 mil em prêmios

Dias 10 e 11 de maio, lojas terão horário especial

Em 12 de maio é comemorado o Dia das Mães, a segunda principal data para o comércio, logo atrás do Natal. Para atrair ainda mais os clientes da cidade e região, a Associação Comercial de Votuporanga – ACV com o patrocínio master da Cantoia Figueiredo lançou a campanha de prêmios na manhã desta quinta-feira (18/4).

Quem comprar nas lojas associadas ACV, entre 27 de abril e 11 de maio, concorrerá a mais de R$ 25 mil em prêmios, sendo o principal deles uma Honda Biz 0 km, cinco Alexas e cinco vales-compras de R$ 1.000,00. Os comerciários responsáveis pelas vendas aos sortudos ganharão R$ 200,00. O sorteio será em 14 de maio.

Presente no evento de lançamento, o presidente da ACV, Glauco Ventura, destacou a importância das campanhas como uma oportunidade de movimentar as vendas.

“Nossos comerciantes podem investir em suas redes sociais e no relacionamento com seus clientes, oferecendo a chance de concorrerem a muitos prêmios. O Dia das Mães é uma data bem interessante e a Associação tem feito a sua parte, oferecendo atrativos ao público”, disse.

O lançamento foi realizado, especialmente, na casa do patrocinador master Cantoia Figueiredo com a presença dos colaboradores e familiares do proprietário Toninho Figueiredo.

Horário estendido

Antes do segundo domingo de maio, Dia das Mães, a ACV informa que as lojas ficarão abertas em horário especial, facilitando a compra de presentes por consumidores da cidade e região.

Na sexta-feira (10/5), o comércio atenderá das 9h às 20h e no sábado (11/5), abrirá das 9h às 18h. Nos demais dias, segue o horário normal.

Os empresários que desejarem participar das campanhas da ACV devem entrar em contato pelo fone e whatsapp (17) 3426-4044.