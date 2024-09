ACV e Associação de Contabilistas alertam sobre golpe do DARF

Os documentos estão sendo enviados por e-mail pedindo pagamento para contas falsas

Contribuintes devem ficar atentos a uma nova modalidade de golpe. A Associação Comercial de Votuporanga – ACV e a Associação de Contabilistas da cidade alertam que estelionatários estão enviando pedidos de pagamento falso de DARFs – Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARFs). O disparo é feito por e-mail, utilizando endereços de escritórios de contabilidade legítimos e conhecidos. A Receita Federal não manda DARFs por e-mail.

A presidente da ACV, Natália De Haro reforça a importância de seguir as orientações de segurança e informa que qualquer suspeita de golpe deve ser imediatamente comunicada ao escritório de contabilidade de sua confiança.

O golpe está sendo registrado em todo o país e já foi motivo de alerta também em comunicados da Receita: “os criminosos se aproveitam da confiança que os contribuintes depositam em seus contadores e escritórios de contabilidade para aplicar o golpe. Eles enviam e-mails fraudulentos, muitas vezes em nomes de empresas sérias ou conhecidas e de contadores na região, com DARFs anexados”. A aparência do documento é extremamente similar ao original, mas a armadilha está no código de barras, que, quando escaneado, direciona o pagamento para contas bancárias dos golpistas, ao invés de ir para os cofres públicos.

“Caso receba um e-mail assim, verifique com seu contador a autenticidade do tal DARF antes de realizar o pagamento. E, havendo suspeita de alguma pendência com o Fisco, utilize o Portal e-CAC ou fale com o nosso atendimento on-line, Chat, ou ainda, com o seu profissional contábil de confiança”, informa o órgão.

Além dos DARFs falsos, a Receita Federal também alertou sobre a circulação de guias falsas do Simples Nacional. As guias, igualmente enviadas por e-mails, possuem o mesmo objetivo de desviar os pagamentos de tributos para contas de terceiros mal-intencionados.

Dicas importantes para não cair em golpes

Em seu comunicado e site oficial, a Receita Federal orienta os contribuintes a tomarem as seguintes precauções para evitar cair nesses golpes:

Verificação de origem: Sempre verificar a autenticidade dos e-mails recebidos, especialmente aqueles que contêm documentos de cobrança.

Consulta Direta: Em caso de dúvida, entrar em contato diretamente com o contador ou escritório de contabilidade para confirmar a veracidade do documento.

Verificação do Código de Barras: Conferir o código de barras dos documentos com os valores e informações correspondentes no site da Receita Federal antes de realizar qualquer pagamento.

Desconfie sempre de qualquer e-mail da Receita Federal que não contenha ‘‘@RFB.GOV.BR’’, mesmo mensagens por WhatsApp, SMS e sites estranhos.