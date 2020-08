Acusado de matar padrasto a facadas é preso em Fernandópolis

Foi preso na manhã desta terça-feira, dia 18, Cauam Leme, 18 anos, acusado de matar o padrasto Jonas Lessa, 40 anos, com uma facada no peito que atingiu o coração. O homicídio aconteceu no dia 2 de agosto no bairro CDH em Fernandópolis.

Cauan estava escondido em um dos apartamentos e teria sido identificado por moradores já algum tempo. Ele foi conduzido a DISE, já que a operação de hoje foi comandada pela delegacia especializada em assunto voltados ao tráfico de drogas.

Ele será indiciado e encaminhado a um presídio na região.

