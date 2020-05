Acqua Resort: Hotel do Acqualinda terá mais leito de que toda cidade sede

O Acqua Resort terá mais leitos de hotel de que toda a cidade de Andradina/SP, que possui apenas 1.500 leitos de hotel.

Na última semana foi iniciada a construção de um hotel com capacidade de hospedar 2 mil hóspedes em Andradina. O Acqua Ressort, anexo ao Parque Temático Acqualinda, que está em construção em Andradina/SP, será a primeira construção a ser vista na entrada do parque, ostentando em sua entrada uma gigantesca bandeira nacional hasteada em um mastro de 27 metros de altura.

A Acqua Resort terá anexo uma casa de shows com capacidade para 2 mil pessoas e em seu exterior 18 boxes destinada principalmente à gastronomia, sendo atrações aberta ao público em geral no período noturno.

Projeto

O projeto é assinado pelo escritório Carlos Mauad Arquitetura & Planejamento, um dos escritórios mais conceituados do país, reconhecido principalmente por idealizar parques e resorts. Entre seus trabalhos, o mais reconhecido é o Rio Quente Resorts, um dos mais conceituados empreendimentos de turismo do país, o Enotel, o Hotel Grand Vacation, o Parque Aquático e Resort Hot Beach, entre outros.

Também está associado a construção de um resort com dois mil apartamentos o Gran Lagoon – Vilas do Mediterrâneo, com a capacidade para 12 mil hóspedes ou moradores. As hospedagens entraram na mesma faixa de qualidade dos grandes resorts do Brasil.

O Gran Lagoon será construído ao lado de um lago artificial, com praias artificiais e show de águas iluminadas todas as noites. Os apartamentos seguirão projetos arquitetônicos de destinos turísticos da Europa como a Riviera de Itália, a Costa Brava da Espanha e Cote d’Azur na França.