Acidente na Euclides da Cunha deixa dois feridos em Fernandópolis

Na noite desta terça-feira, um trágico acidente envolvendo um Fiat Uno e um caminhão caçamba deixou duas pessoas feridas na Rodovia Euclides da Cunha, em Fernandópolis. O incidente ocorreu dentro do perímetro urbano da cidade.

De acordo com relatos preliminares, o Fiat Uno seguia no sentido Estrela d’Oeste – Fernandópolis quando colidiu na traseira do caminhão caçamba, que também estava se deslocando no mesmo sentido.

O impacto da colisão foi tão severo que tanto o motorista quanto a passageira do Fiat Uno ficaram presos nas ferragens, exigindo uma complexa operação de resgate.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e trabalharam arduamente para extrair as vítimas do veículo sinistrado. Foi necessário romper toda a lataria do automóvel para garantir o sucesso do resgate.

As vítimas foram imediatamente atendidas pelos socorristas do SAMU e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Fernandópolis. Felizmente, até o momento, não há relatos de ferimentos graves, e ambos estavam conscientes durante todo o procedimento de resgate.

Para permitir a retirada das vítimas e a remoção dos veículos envolvidos, a pista no sentido sul da rodovia precisou ser parcialmente interditada, impactando o fluxo de veículos na região. As autoridades locais já estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar as causas precisas da colisão.

A operação de remoção dos veículos e a conclusão das investigações devem demandar algumas horas, enquanto a comunidade local aguarda ansiosamente por mais informações sobre o estado de saúde das vítimas e por esclarecimentos sobre as circunstâncias desse trágico evento.