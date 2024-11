Acidente grave na Ponte da Água Vermelha

Acidente Grave na Ponte da Água Vermelha Deixa Feridos e Causa Interrupção de Trânsito na MGC-497

Peça de caminhão se solta e atravessa para-brisa de carro, ferindo ocupantes; motorista do caminhão foge do local



Na manhã da última quinta quinta-feira 31, um acidente grave foi registrado na ponte da Água Vermelha, na rodovia MGC-497. Segundo informações, uma campana de caminhão se soltou e atingiu diretamente um veículo Gol, com placas HNC-8334 de União de Minas. A peça atravessou o para-brisa e chocou-se com os ocupantes, ferindo os dois passageiros. Eles foram socorridos e levados ao Pronto-Socorro de Iturama, onde receberam atendimento imediato da equipe médica de plantão.



Dinâmica do Acidente e Danos ao Veículo

Devido ao impacto da peça solta, o Gol sofreu danos significativos, e a gravidade do acidente quase resultou na queda do veículo no rio. A Polícia Rodoviária compareceu ao local para registrar o ocorrido e controlar o trânsito, que ficou interrompido em ambos os sentidos até a remoção dos destroços e a liberação da via.

A Polícia Civil também realizou uma perícia detalhada para identificar as causas exatas do incidente.



Investigação e fuga do motorista do caminhão

O motorista do caminhão envolvido no acidente deixou o local sem prestar socorro às vítimas, e as autoridades estão em busca de informações para localizá-lo. O trânsito foi normalizado após a conclusão do atendimento e a remoção dos veículos. Créditos de algumas imagens: JFigueiredo/ RÁDIO POVÃO