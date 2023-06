Acidente grave mata uma pessoa e deixa outras cinco feridas

Um grave acidente matou uma pessoa e deixou outras cinco feridas na rodovia Armando Sales de Oliveira, entre o município de Severínia e Cajobi (SP).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ​Elso Gonçalves Mega, de 42 anos, morador de Colina (SP), dirigia um Del Rey no sentido Severínia/Cajobi, por volta das 6h45, quando, ainda por motivos a serem apurados, invadiu a pista contrária e bateu na lateral de um Santana. Na sequência, perdeu o controle e bateu em um HB20 com placas de São José do Rio Preto.

Elso morreu na hora. As outras quatro vítimas, dos dois veículos, foram socorridas para hospitais da região com vários ferimentos.

A rodovia precisou ser interditada até a retirada das vítimas e as causas do acidente serão investigadas. Gazeta do Interior