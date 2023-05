Acidente grave em trevo de Ibirá deixa duas pessoas feridas

Um grave acidente entre dois veículos deixou duas pessoas feridas na noite desta última quinta-feira, (18/05/2023), na rodovia Roberto Mario Perosa, em Ibirá (SP).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, os carros seguiam pela rodovia por volta das 22h20, quando, ainda por motivos a serem apurados, um Pálio teria batido na traseira de um uno na altura do trevo do bairro São Benedito. No acidente, o Pálio foi parar dentro de um buraco, às margens da rodovia e o Uno rodou na pista.

O motorista e o passageiro do Pálio sofreram ferimentos e precisaram ser socorridos para hospitais da região. O condutor do outro veículo não se feriu.

A polícia não divulgou a identidade e nem de que cidade são as vítimas. As causas do acidente deverão ser investigadas. Gazeta do Interior