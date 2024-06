Acidente fatal: trator tomba e mata jovem de 25 anos em fazenda do interior

Um trágico acidente ceifou a vida de um jovem trabalhador rural de 25 anos na tarde de quinta-feira (13), na Fazenda Santa Inês, localizada na zona rural de São Sebastião da Grama, interior de São Paulo. O incidente envolveu um trator que tombou em um terreno íngreme, resultando na morte do condutor.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu quando o trabalhador manobrava o trator carregado de madeira. Por motivos ainda desconhecidos, o veículo tombou, arremessando o jovem para fora da cabine. Infelizmente, ele ficou preso sob o peso do trator.

Equipes de resgate, incluindo uma viatura de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionadas e compareceram rapidamente ao local. No entanto, ao chegar à cena do acidente, o médico do Samu constatou que a vítima já havia falecido em decorrência de um grave traumatismo cranioencefálico.

A perícia técnica da Polícia Civil foi chamada para investigar as circunstâncias do acidente, e a área foi isolada para a realização dos trabalhos.

Este lamentável evento ressalta a importância da segurança no trabalho rural e a necessidade de medidas preventivas, especialmente em terrenos acidentados. As autoridades continuarão as investigações para esclarecer as causas do acidente e evitar futuras tragédias.