Acidente fatal na BR-153 deixa dois mortos na região

Na tarde de domingo (30), um trágico acidente na BR-153 em José Bonifácio (SP) resultou na morte de dois homens. As vítimas, de 58 e 57 anos, eram os motoristas das caminhonetes envolvidas na colisão.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete com placas de Ubarana invadiu a pista contrária da rodovia, colidindo frontalmente com a outra caminhonete, que tinha placas de José Bonifácio. O impacto foi tão violento que ambos os motoristas faleceram no local devido aos ferimentos.

Além das vítimas fatais, uma passageira da caminhonete de José Bonifácio também ficou ferida. Ela foi socorrida pela equipe de resgate e encaminhada para a Santa Casa de José Bonifácio, onde está recebendo atendimento médico.

A PRF está investigando as causas do acidente e ainda não divulgou mais detalhes sobre as circunstâncias que levaram à colisão.