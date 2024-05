Acidente envolvendo dois carros mata motorista carbonizado na BR-153

Batida no cruzamento da rodovia foi registrada na manhã do sábado (11/5), na região de São José do Rio Preto (SP).

Um acidente envolvendo dois carros resultou na morte de um motorista carbonizado, por volta das 8h do sábado (11/5), no cruzamento da rodovia BR-153, no quilômetro 39,7, em Onda Verde, cidade próxima a São José do Rio Preto (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o homem dirigia um Monza quando cruzou a rodovia e teve o carro atingido por um Citröen/ C4. Com a força do impacto, o automóvel pegou foto e a vítima não resistiu. No outro veículo estava um homem e uma mulher, além de duas crianças – todos foram socorridos com ferimentos leves.

Parte da pista precisou ser interditada para o resgate das vítimas e perícia policial. O sistema de trânsito seguiu no sistema “Pare e Siga”.