Acidente em rodovia deixa 1 óbito e 4 feridos em Aparecida d Oeste

Um acidente registrado na madrugada neste domingo, dia 7, na rodovia Euphly Jalles deixou uma pessoa morta e mais cinco feridos. A colisão aconteceu próximo ao município de Aparecida d ´Oeste, região de Jales.

Dois veículos acabaram se chocando provocando a morte de uma pessoa que não teve o nome e idade divulgada pelas autoridades. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Três unidade do Samu, incluindo uma de suporte avançado – USA e um unidade de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionado para prestar socorro as vítimas.

Além do óbito, uma pessoa precisou ser intubada e outra teve fratura no fêmur, sendo socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro da Santa Casa de Jales.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.