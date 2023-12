Vítima era de MG estava em caminhão, trabalhando junto com o pai

De acordo com a polícia, a vítima estava com o pai em um caminhão de entregas.

Como a rodovia seguia no sistema ‘siga e pare’, o pai não conseguiu frear o veículo e bateu o caminhão na traseira de outro caminhão, que estava parado. Com o impacto da batida, a jovem teve a perna direita amputada no local. Ela foi socorrida e levada às pressas para a Santa Casa de Olímpia, mas não resistiu aos ferimentos.

O pai dela também foi socorrido, mas não corre risco de morrer. Os dois são de Serrana (MG) e estavam na região a trabalho. SBT INTERIOR