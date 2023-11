ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL NA EUCLIDES DA CUNHA EM MIRASSOL

O futebol amador está de luto com a trágica notícia da morte do goleiro João Roberto da Paixão, conhecido carinhosamente como Joãozinho, aos 40 anos. O jogador do Mirante perdeu a vida em um acidente de trânsito na madrugada deste sábado, na rodovia Euclides da Cunha, na saída de Mirassol.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda são desconhecidas. Joãozinho, ao conduzir seu veículo, colidiu na traseira de um caminhão. Equipes do corpo de bombeiros e resgate foram prontamente acionadas, realizando o resgate do jogador que ficou preso nas ferragens. Infelizmente, Joãozinho não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente.

O time de futebol amador de Rio Preto, onde Joãozinho atuava como goleiro, expressou sua tristeza em uma comovente homenagem nas redes sociais. A postagem no perfil do time no Instagram dizia: “Manhã triste, nosso grande amigo Joãozinho goleiro nos deixou, foi caminhar ao lado de Deus, nossos sentimentos à família e amigos, lembraremos com muito carinho de você João!”

Iago Sincero/Votunews.com.br