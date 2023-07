Ação Entre Amigos: Fundo Social e parceiros estarão na Concha Acústica neste sábado

Cupons são disponibilizados pelas entidades no valor de apenas R$10 e renda será revertida em prol das instituições; prêmio será carro zero quilômetro

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga e parceiros estarão, neste sábado (8/7), na Concha Acústica, das 9h às 12h, para divulgação da segunda edição da Ação Entre Amigos. Os cupons da campanha foram distribuídos entre as entidades assistenciais aliadas ao órgão municipal no valor de apenas R$10, com 100% da renda revertida em prol das instituições.

Na ocasião, estará exposto o carro zero quilômetro doado pelo Ville Hotel Gramadão, por meio dos empresários Valmir, Kátia e Silvia Dornelas, assim como ocorreu na edição passada. A iniciativa está programada para ser repetida no dia 22 de julho e também de 6 a 8 de agosto, durante a programação do Festival Literário de Votuporanga (FLIV).

“É muito importante a colaboração de todos. Nossa expectativa é que o valor arrecadado com essa edição supere os números do ano passado para ajudarmos cada vez mais pessoas”, disse a presidente do Fundo Social, Rose Seba.

Entidades

Participam da ação as Associações: dos Pacientes Renais; Amor Exigente; Antialcoólica; Arte Solidária; Caminho de Damasco; Fonte Viva; Irmã Elvira; Irmão Mariano Dias; APAE; Dr. Bezerra de Menezes; Afupace Recanto Tia Marlene; Casa da Criança; Centro Social; Ação Solidária Adventista; Irmãos de Emaús; Nova Vida; São Francisco de Assis; IDAV; Igreja Avivamento Pleno; Igreja Estrela da Manhã; Lar Celina; Lar do Velhinho; Lar Frei Arnaldo; Lar Recanto da Mãe; Lar São Vicente de Paulo; Lar Viver Bem; Santa Casa; Nosso Lar; Pater Noster; Assembleia de Deus; Ministério do Belém de Pinheiros e Abrigo de Luz.

Para mais informações, o telefone do Fundo Social é o (17) 3405-9700 (ramal 9742), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.