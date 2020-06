Acampamento pró-Bolsonaro é desmontado pelo governo do DF

Agentes da PM, bombeiros e da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística recolheram faixas e lonas. PM usou gás para dispersar grupo que resistiu.

Uma operação do governo do Distrito Federal desmontou neste sábado (13), o acampamento “300 do Brasil”, formado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que são presença constante em recentes manifestações em Brasília. Eles cobram que o presidente Jair Bolsonaro intervenha em defesa do grupo, que é alvo de investigações do Ministério Público por suspeita de porte de arma.

Agentes da Polícia Militar do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística recolheram faixas, material de lona e estrutura metálica do acampamento, montado nas proximidades das Esplanada dos Ministérios. A PM usou gás de pimenta para dispersar um pequeno grupo que resistiu à ação.

A militante Sara Winter, ex-assessora de confiança da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, protestou no Twitter. “Hoje às 6 (horas) da manhã a PMDF junto à Secretaria de Segurança desmantelou baixo gás de pimenta e agressões. Barracas, geradores, tendas, tudo tomado à força! A militância bolsonarista foi destruída hoje. Presidente, reaja!”

Bolsonaristas e promotores de Justiça travavam uma disputa judicial há mais de um mês pela manutenção ou remoção do acampamento. A Polícia Militar ainda vai divulgar uma nota com informações da operação. A Secretária de Segurança Pública do Distrito Federal afirmou que a ação se deu com base legal.

Há pouco, os militantes governistas se dirigiram às proximidades do Congresso Nacional, onde encontraram um grupo que se manifestava em favor do impeachment do presidente e em homenagem a profissionais de saúde. Houve provocações, mas sem confrontos.

Depois, um grupo pequeno de militantes tentou invadir o Congresso Nacional sob gritos de “abaixo o comunismo”. No momento, os militantes estão nas áreas do Congresso. O presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP) determinou a imediata retirada deles pela polícia legislativa, que está negociando para que isso ocorra de maneira pacífica.

FONTE: Informações | noticias.r7.com