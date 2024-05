Abertura da EXPO 2024 tem sucesso de público com Alok

Os hits da música eletrônica, que costumam incendiar as pistas ao redor do mundo, invadiram a EXPO Fernandópolis, na noite de terça-feira, primeiro dia de festa, quando o DJ Alok, conhecido pelo seu sucesso mundial, “Hear Me Now” subiu ao palco principal.

Alok foi escolhido para ser a atração principal do primeiro dia da Expo, que também contou com o show da dupla Lucca e Mateus e Bob Shunt.

O DJ protagonizou uma performance eletrizante e que pulsou no coração dos fernandopolenses e turistas que lotaram pistas e camarotes do recinto. Jovens, adultos e até a melhor idade levantaram suas mãos para o alto e cantaram as músicas do setlist elaborado pelo convidado mais do que especial que coroou a noite de abertura, superando todas as expectativas do organizador Gutinho Sisto. O dj queridinho dos festivais de música eletrônica no Brasil e um dos mais queridos pelos gringos deixou os olhos da plateia da EXPO brilhando de emoção do início ao fim da sua apresentação.

E hoje, 22 de maio, quarta-feira, tem mais, muito mais! Para comemorar o aniversário de Fernandópolis, as atrações irão começar logo cedo com a Prova do Laço que irá começar às 10h e deve seguir durante todo o dia, às 19h acontece o rodeio em carneiros com as crianças e o Leilão de Gado. Na sequência, às 21h, será realizada a final da Prova do Laço. Fechando a noite, quem sobe no palco da EXPO, são as duplas Clayton e Romário e, os pratas da casa, Netto e Henrique.

A entrada no recinto é gratuita e o público poderá, além de assistir as provas funcionais e shows, vão poder visitar as exposições no Galpão do Comércio e da Indústria, Praça de Alimentação, Exposição de Carros Antigos, Exposição dos Animais Exóticos da Raça Texas Longhorn e Exposição de Nelore Pintado, que será a grande novidade desse ano. O parque de diversões também estará aberto a partir das 14 horas.

Os convites, para todos os setores continuam sendo vendidos e os pontos de vendas são: Bartolomeu, Banca do Edu, em Jales, Padoca do Libanês, em Votuporanga e vendas on-line pelo site guicheweb.com.br