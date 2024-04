Abertas as inscrições para o cursinho preparatório “Regina Nunes”

Iniciativa é totalmente gratuita e visa capacitar estudantes de baixa renda para ingressar no Ensino Superior ou concursos públicos

Estão abertas as inscrições para o cursinho preparatório “Regina Nunes”. Podem se inscrever jovens em vulnerabilidade social que possuem interesse em ingressar no Ensino Superior, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), vestibular ou concursos públicos.

O cursinho pré-vestibular conta com 40 vagas, tendo todas as disciplinas comuns ao Ensino Médio. As aulas serão às terças-feiras, das 19h às 22h, na Unifev, campus centro; às quintas-feiras, das 19h às 22h, no Instituto Federal; e aos sábados, das 8h às 12h, na Unifev, campus centro.

Já o curso preparatório para concursos públicos contará com 20 vagas, contendo as disciplinas: português, matemática e inglês. As aulas serão aos sábados, das 8h às 12h, na Unifev, campus centro.

A iniciativa é totalmente gratuita, voltada para jovens a partir dos 16 anos, e é fruto de uma conquista do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN), que conta com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – campus Votuporanga (IFSP/VTP).

O cursinho terá duração, em média, de 6 meses e serão ofertadas, de início, 60 vagas. As inscrições devem ser feitas pelo link https://forms.gle/JYY29mbPEdP7j6Vi8 , até o dia 30 de abril de 2024. Para mais informações ou auxílio com as inscrições, a Secretaria de Direitos Humanos fica na rua São Paulo, nº 3741, bairro Patrimônio Velho, telefone (17) 3422-2770, ou pelo e-mail [email protected] .

O presidente do CPDCN, Moisés de Matos, falou que o projeto tem como total objetivo dar oportunidade ao público de baixa renda ter o acesso à educação. “Precisamos desenvolver mecanismos para incluir populações que, atualmente, são minorias, visto que a educação pode ajudar a diminuir as taxas de desigualdade social”.